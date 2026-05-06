Главное дерби страны. «Спартак» и ЦСКА разыграют путевку в суперфинал Кубка России

Матч пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск. Пресс-служба «Спартака» накануне сообщила, что все билеты на игру проданы. Перед началом встречи в рамках программы Российского футбольного союза (РФС) «Одна на всех: Команда, Родина, Победа» народный артист России Александр Домогаров исполнит композицию «От героев былых времен», посвященную победе в Великой Отечественной войне. Также на игре пройдет мемориальная акция «Бессмертный полк», игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
В понедельник ЦСКА сообщил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов, который до этого был старшим тренером в молодежной команде. ЦСКА подходит к матчу с серией из пяти матчей без побед (три ничьи, два поражения), армейцы с 45 очками занимают шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Спартака» дела получше, в пяти матчах две победы, ничья и два поражения. Красно-белые идут четвертыми в таблице РПЛ с 48 очками, отставание от располагающегося на третьей позиции столичного «Локомотива» составляет 2 очка.
ЦСКА и «Спартак» проведут третий матч в этом сезоне. До этого команды обменялись победами на своем поле, спартаковцы были сильнее со счетом 1:0, армейцы — 3:2. В последний раз ЦСКА обыграл «Спартак» в гостях 26 апреля 2025 года, матч РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев. В этот раз армейцам не помогут вратарь и капитан Игорь Акинфеев и бразильский защитник Мойзес, которые завершили досрочно сезон из-за травмы. Также не сыграет защитник Матеус Рейс, отбывающий дисквалификацию. Под вопросом участие защитника Матвея Лукина и нападающего Кирилла Глебова. У «Спартака» нет значимых потерь перед дерби. Но на неделе стало известно о том, что проба неосновного нападающего команды Антона Заболотного дала положительный результат. Его временно отстранили, но с 30 апреля он может тренироваться и принимать участие в матчах.
ЦСКА поможет психология «Спартака».
Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые являются небольшими фаворитами матча. «Я думаю, что уход Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА ни на что не влияет, немного странно только, что за два тура до конца это случилось, перед игрой со “Спартаком”, — сказал Мостовой ТАСС. — Я думаю, что “Спартак” является небольшим фаворитом, 55 на 45 процентов, команда играет дома, плюс красно-белые в принципе на ходу. Но это все-таки дерби. Жду атакующей игры, “Спартак” вообще не закрывается никогда, ЦСКА тоже особо не играет в закрытый футбол».
Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что нестабильные результаты армейцев могут сыграть злую шутку со «Спартаком». «Я думаю, что есть такое небольшое сомнение, что команда не в порядке, не может давно выиграть, плохие результаты, все равно сидит в голове, какое бы дерби не было, — сказал Кузнецов ТАСС. — Футболисты ЦСКА же будут настраиваться максимально. На поле будут сильнейшие, здесь уже доказывайте, что приглашение в такой именитый клуб — не случайность, поэтому армейцы должны обыгрывать своего извечного соперника вне зависимости от состояния. Я считаю, что мы увидим хороший футбол, с голами, стычками, нужно так настраиваться и максимально отдаваться».
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал главные проблемы «Спартака» и ЦСКА перед матчем. «Пойдет ли на пользу ЦСКА смена тренера или нет, покажет игра. Обычно изменения на тренерском мостике дают какую-то новизну, новые эмоции. Но все это при условии, если команда хорошо готова физически, — сказал Семин ТАСС. — На мой взгляд, последний матч (армейцы уступили петербургскому “Зениту” со счетом 1:3 — прим. ТАСС) показал, что ЦСКА в физическом плане выглядит не лучшим образом, на второй тайм у них не хватает сил».
«Спартак» — большие молодцы, и мне кажется, они в хорошем физическом состоянии. При этом Карседо не ставит спартаковский футбол, он его не видел и не знает. Романцев много лет назад создал современный игровой стиль, который будет актуален еще в будущем. А «Спартак» Карседо играет по-своему. Наверное, их футбол чем-то похож на романцевский, они много владеют мячом. Но у нынешнего «Спартака» есть свои проблемы. Например, игроки не очень быстро реагируют на потерю мяча в атаке. Может быть, ЦСКА это учтет. Хотя красно-белые сегодня выглядят явно предпочтительнее армейцев практически во всех компонентах. Впрочем, это не гарантирует того, что они выиграют матч. В кубке иной раз предсказать ничего невозможно", — добавил он.
Матч «Спартак» — ЦСКА обслужит бригада во главе с Кириллом Левниковым. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Сергей Карасев. ЦСКА выиграл группу D, где также выступали московский «Локомотив», калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». В плей-офф «пути РПЛ» армейцы прошли махачкалинское «Динамо» (0:1, 2:1, 5:4 — по пенальти), далее уступили «Краснодару» (3:1, 0:4), во втором этапе полуфинала «пути регионов» обыграли самарские «Крылья Советов» (5:2). «Спартак» выиграл квартет С, в котором играли махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». В плей-офф «пути РПЛ» красно-белые прошли «Локомотив» (3:1, 3:2), далее уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0). Во втором полуфинале «пути регионов» «Спартак» прошел петербургский «Зенит» (0:0, 7:6 — по пенальти).
«Спартак» в последний раз играл в финале Кубка России в 2022 году, тогда красно-белые обыграли «Динамо» (2:1). Всего красно-белые четыре раза завоевывали трофей. ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок России, обыграв в финале «Ростов» (0:0, 4:3 — по пенальти). ЦСКА наравне с «Локомотивом» является самым титулованным клубом по числу трофеев кубка страны, в активе обеих команд по 9 побед в турнирах.
Второй финалист.
7 мая пройдет ответный финал «пути РПЛ» между «Краснодаром» и московским «Динамо». Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:30 мск. Первая игра в Москве завершилась вничью со счетом 0:0. В ответной игре не примет участие один из центральных полузащитников «Краснодара» Александр Черников, который получил красную карточку в первом матче. У динамовцев игру из-за повреждения пропустит бразильский полузащитник Рубенс.
«Краснодар» выиграл группу B, в которой также выступали «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи». В плей-офф «пути РПЛ» краснодарцы прошли «Оренбург» (3:1, 4:0) и ЦСКА (1:3, 4:0). «Динамо» в плей-офф «пути РПЛ» выиграло у «Зенита» (3:1, 0:1) и «Спартака» (5:2, 0:1). В очных матчах Кубка России и первой части сезона РПЛ сильнее были краснодарцы.
Обе команды выходили в финал Кубка России совсем недавно. «Динамо» в 2022 году уступило «Спартаку» (1:2), «Краснодар» в 2023 году проиграл ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти). «Динамо» выигрывало трофей в 1995 году, тогда бело-голубые оказались сильнее волгоградского «Ротора» (0:0, 8:7 — по пенальти). «Краснодар» ни разу не выиграл трофей за два финала. Краснодарская команда в этом сезоне идет фаворитом в РПЛ, быки лидируют в таблице с 63 очками, отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» составляет 1 очко. Динамовцы с 39 очками идут восьмыми.
Перед матчем «Краснодар» — «Динамо» также пройдет акция «Бессмертный полк». Светлана Сурганова исполнит песню «На безымянной высоте». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. За VAR будет отвечать Артур Федоров.
Суперфинал Кубка России в пятый раз подряд пройдет в «Лужниках». Решающий матч состоится 24 мая.