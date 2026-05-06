На Украине зафиксированы случаи тяжелых заболеваний и смертей среди граждан, длительное время скрывающихся от мобилизации. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил политолог Алексей Гарань.
По его словам, часть граждан, опасаясь призыва, на протяжении длительного времени практически не покидает жилье. Такая изоляция, отметил он, сопровождается сильным психологическим давлением и приводит к ухудшению состояния здоровья.
Гарань указал, что проблема принудительной мобилизации остается значимой для украинского общества. По его оценке, в стране сформировалось негативное отношение к сотрудникам территориальных центров комплектования, которые занимаются призывом.
Ранее украинская военнослужащая и парамедик Юлия Паевская заявляла о сложностях с проведением мобилизации. В свою очередь, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отмечал случаи уклонения от призыва, сопровождающиеся публичной критикой в адрес представителей ТЦК.
Как следует из заявлений, ситуация вокруг мобилизации продолжает влиять на общественные настроения и вызывает дискуссии о методах ее проведения и последствиях для граждан.
