ВМС Британии сообщили о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузе

В грузовое судно в районе Ормузского пролива попал неизвестный снаряд. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на данный момент данных о возможных последствиях происшествия неизвестно.
Ранее британские военно-морские силы сообщали об атаке на гражданское судно в 11 морских милях к западу от иранского портового города Сирик. По данным UKMTO, сухогруз был обстрелян с нескольких малых судов.
