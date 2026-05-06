ВМС Британии сообщили о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузе

В Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в грузовое судно.

Источник: Комсомольская правда

В грузовое судно в районе Ормузского пролива попал неизвестный снаряд. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент данных о возможных последствиях происшествия неизвестно.

Ранее британские военно-морские силы сообщали об атаке на гражданское судно в 11 морских милях к западу от иранского портового города Сирик. По данным UKMTO, сухогруз был обстрелян с нескольких малых судов.

Как писал KP.RU, Иран совершил предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США в Ормузском проливе. Американские эсминцы пытались пройти через акваторию и не отреагировали на предупреждение.

