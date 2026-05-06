Дюжаррик: ООН надеется на успешное перемирие между РФ и Украиной

ООН положительно оценивает введение режимов прекращения огня со стороны РФ и Украины. Как подчеркнул представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация рассчитывает на их эффективное выполнение.
«Мы приветствуем одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной, которое должно начаться в ночь с 5 на 6 мая, а также прекращение огня, объявленное Российской Федерацией на 8 и 9 мая», — сообщил Дюжаррик на брифинг для журналистов.
Российская сторона, как сообщило Минобороны, по распоряжению Владимира Путина вводит перемирие 8 и 9 мая — в честь Дня Победы. В ответ на это Владимир Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня, который начнется в полночь 6 мая.
Однако российское военное ведомство заверило, что в случае попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы ВС РФ может нанести ответные удары по центру Киева.