Дюжаррик: ООН надеется на успешное перемирие между РФ и Украиной

В ООН поддержали майское прекращение огня со стороны России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

ООН положительно оценивает введение режимов прекращения огня со стороны РФ и Украины. Как подчеркнул представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация рассчитывает на их эффективное выполнение.

«Мы приветствуем одностороннее прекращение огня, объявленное Украиной, которое должно начаться в ночь с 5 на 6 мая, а также прекращение огня, объявленное Российской Федерацией на 8 и 9 мая», — сообщил Дюжаррик на брифинг для журналистов.

Российская сторона, как сообщило Минобороны, по распоряжению Владимира Путина вводит перемирие 8 и 9 мая — в честь Дня Победы. В ответ на это Владимир Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня, который начнется в полночь 6 мая.

Однако российское военное ведомство заверило, что в случае попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы ВС РФ может нанести ответные удары по центру Киева.

