Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали «потерянные награды», выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Первая схема — “потерянная награда ветерана”. Аферисты звонят от имени волонтеров “Поискового движения России”: найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для “подтверждения родства” просят перейти по ссылке на “архивный сайт” и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту “Госуслуг”, — рассказали там.
Мошенники также предлагают «единовременную выплату ветеранам». «Звонок от “Соцфонда” о персональной выплате к 9 Мая. Для зачисления просят назвать код из СМС», — добавили в пресс-службе.
Еще одна схема — это «билеты на парад для ветеранов. “Социальный работник” предлагает ветерану льготный билет на трибуны за “символический оргвзнос” (доставка, страховка). Деньги затем крадут, заключили в “Мошеловке”.