Онищенко: туберкулез в школах обнаруживают каждый год

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Система раннего выявления туберкулеза действует в России, в ее рамках ежегодно проводят проверки и диагностируют эту инфекцию, ничего особенного в школе в Ростове-на-Дону не произошло. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
Ранее медики выявили положительный результат при проведении теста на туберкулез у двоих учеников школы в Ростове-на-Дону.
«У нас система раннего выявления туберкулеза, которая берет начало еще с советского периода, даже может быть и раньше. Мы каждый год детям ставим реакцию Манту. Мы выявляем тех, кто входит в группу риска, потом идет более углубленное обследование: флюорография, рентгенография и так далее. И то, что его выявили, — я уверен, это делается каждый год», — сказал Онищенко.
Он отметил, что важно продолжать обследования, чтобы выяснить, в какой стадии находится заболевание и открытая или закрытая у него форма. В случае с открытой формой пациент может заражать окружающих, если же форма закрытая, то заболевший не представляет опасности для других людей и даже не нуждается в изоляции. Академик подчеркнул, что обнаружение двух случаев туберкулеза — результат плановой работы, которая проводится со всеми детьми в стране, и серьезных опасений у него произошедшее не вызывает.
«Ростов-на-Дону — это один из ведущих наших регионов, в том числе с точки зрения развития медицины, там же есть и университет медицинский, и другие медицинские научно-исследовательские институты. Правда, противотуберкулезного нет, но там развито исследование инфекционных природно-очаговых заболеваний. Я с большой степенью уверенности могу сказать, что эти дети будут взяты на учет и будут получать адекватное лечение и учиться в школе в тех же классах, и ничего страшного не будет», — отметил Онищенко.