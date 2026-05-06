«Выкинули, как собак»: дочь Захарова рассказала о борьбе за особняк на Рублевке

Старшая дочь бизнесмена Виктора Захарова Нелли решила представить свою версию событий, связанных с борьбой за элитный особняк на Рублевке, где сейчас живет певица Маша Распутина. По словам Нелли, 26 лет назад их с матерью и братом выгнали из дома буквально в один день. Подробности она раскрыла в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Она рассказала, что семья купила дом в 1997 году, когда родители еще были в браке. Все было прекрасно: мама занималась домом, отец работал. Но после того как Захаров ушел к Распутиной, он попросил их освободить жилье. Когда Нелли приехала в гости уже после развода, ее комнату заняла сама певица, а ее стали селить над гаражом.
— Нас 26 лет назад выкинули, как собак, одним днем, так ничего и не изменилось. Распутина в мою комнату заехала. А меня, когда я приезжала в гости, стали селить над гаражом, где повар спал, потому что не нашлось больше места, — поделилась Нелли.
По словам дочери бизнесмена, сейчас в доме «просто ад на земле», и она решила вступиться за мать Елену, которую отец назвал алкоголичкой.
Певица Маша Распутина и предприниматель Виктор Захаров тайно заключили брак спустя 25 лет совместной жизни. Об этом стало известно осенью прошлого года. Певица и продюсер встретились на фестивале, когда Захаров еще был женат на бывшей супруге Елене. Теперь первая жена Захарова появилась в программе «Пусть говорят», где рассказала, как узнала о романе своего мужа с артисткой.