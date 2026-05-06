Страшная находка в брюхе крокодила: обнаружить останки бизнесмена помогла сытость рептилии

В Южно-Африканской Республике в брюхе крокодила были найдены останки тела хозяина отеля, его ранее унесло течением реки. Об этом пишет Daily Mail.
В желудке крокодила нашли руки и половину грудной клетки. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков Габриэлю Батисту.
По уточнениям издания, 59-летний мужчина попытался пересечь залитый водой мост на внедорожнике, однако его опрокинуло течением. Покинув автомобиль, он попытался добраться до берега пешком, но был снесен потоком ниже по течению.
На следующий день полицейские запустили дрон над островом, который находился всего в 60 м. от переправы, где пропал бизнесмен. Среди крокодилов они заметили одного неподвижного, что говорило о его сытости. Снайпер застрелил рептилию, а капитан полиции с вертолета вывез тушу на тросе.
Тем временем в Австралии на мужчину напал крупный крокодил, тому удалось отбиться от рептилии.