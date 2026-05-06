Страшная находка в брюхе крокодила: обнаружить останки бизнесмена помогла сытость рептилии

На следующий день полицейские запустили дрон над островом, который находился всего в 60 м. от переправы, где пропал бизнесмен. Среди крокодилов они заметили одного неподвижного, что говорило о его сытости. Снайпер застрелил рептилию, а капитан полиции с вертолета вывез тушу на тросе.