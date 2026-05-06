Музыка из хорала, змеи в студии и побег пауков: Тайны «В мире животных», о которых молчали полвека

Интересной особенностью его выпусков были сериалы про собаку колли и про дельфина, которые назывались «Лэсси» и «Флиппер» соответственно. Об Александре Згуриди также известно, что он был змееловом. Как-то раз на съёмках в Индии он даже спас рабочего от напавшей кобры. Документалист так сильно любил животных, что даже поселил в своей квартире четвероногих актёров снимавшегося тогда им фильма «Белый клык» — двоих волчат и медвежонка. А на главную роль смог привлечь самую знаменитую собаку Второй мировой войны Джульбарса, которая находила мины и снаряды. Этот пёс, кстати, единственный, которого тогда наградили медалью «За боевые заслуги». А ещё он принимал участие в Параде Победы на Красной площади в 1945 году.