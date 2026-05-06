Издание подсчитало, что без включения больниц в оборонные статьи словацкие военные расходы в 2026 году остановились бы на отметке 1,74% ВВП. При этом само строительство больниц «съедает» больше трети (35%) всех средств, заложенных в оборонном бюджете страны на закупку оборудования в 2026 году.
Бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек подчеркнул, что средства направляются на больницы в ущерб оснащению солдат и пилотов.
При этом, как дополняет газета, одна из строек ценой приблизительно €1,3 млрд ведется на земле министерства обороны на окраине Братиславы. Там даже есть ограждение с колючей проволокой и охрана. Однако дежурный военнослужащий в разговоре с корреспондентами FT охарактеризовал объект как гражданский.
Тем временем словацкий премьер-министр Роберт Фицо отметил, что страна не намерена бесплатно передавать оружие Украине.