Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия прибегла к необычному маневру ради денег НАТО

FT: власти Словакии включили траты на медицину в оборонный бюджет для НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Власти Словакии считают строительство новых медицинских учреждений как оборонные расходы. Это нужно для того, чтобы достичь целевого показателя НАТО на уровне 2% от ВВП. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание подсчитало, что без включения больниц в оборонные статьи словацкие военные расходы в 2026 году остановились бы на отметке 1,74% ВВП. При этом само строительство больниц «съедает» больше трети (35%) всех средств, заложенных в оборонном бюджете страны на закупку оборудования в 2026 году.

Бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек подчеркнул, что средства направляются на больницы в ущерб оснащению солдат и пилотов.

При этом, как дополняет газета, одна из строек ценой приблизительно €1,3 млрд ведется на земле министерства обороны на окраине Братиславы. Там даже есть ограждение с колючей проволокой и охрана. Однако дежурный военнослужащий в разговоре с корреспондентами FT охарактеризовал объект как гражданский.

Тем временем словацкий премьер-министр Роберт Фицо отметил, что страна не намерена бесплатно передавать оружие Украине.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше