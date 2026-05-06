6 мая в календаре: дeнь памяти Гeopгия Пoбeдoнocцa и международный день против диеты

Вечерняя заря багрово-красная — к плохой погоде. На Юрья роса — не надо коням овса. На Юрья дождь — скоту легкий год. На Юрья снег (крупа) — урожай на гречку; на Юрья дождь — гречи нерод. На Егорья роса — будут добрые проса. Сильный дождь на Егория — травы много вырастет. Комары в стаи сбиваются — жди потепления в ближайшее время. При грозе гром скоро прекращается — погода наладится. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. У здорового человека беспричинно подавленное настроение — к дождю. На небе появились облака, по форме напоминающие линзы или вытянутые семена чечевицы — через 1−1,5 часа начнется гроза. Если сегодня будет мороз, а через неделю повторится — значит, осень будет теплой. Пошел дождь — для скота год легким будет. Снег — жди хорошего урожая гречихи. Кукушка до 6 мая закуковала — к неурожаю и падежу скота. Сегодняшняя роса сулила хороший урожай проса. Ясное утро говорит о раннем посеве, ясный вечер — о позднем. Березовый лист наполовину распустился — жди хлебного урожая к Успению. Если снег еще с полей не сошел — быть неурожаю. Мороз в этот день гарантировал богатый урожай овса, проса и гречихи. Егорий теплый — со дня на день жди лета. Нельзя ничего вязать в день Егория и даже просто держать в руках изделия из шерсти. Нельзя кричать и ругаться в этот день — может убить грозой.