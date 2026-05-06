6 мая в календаре: дeнь памяти Гeopгия Пoбeдoнocцa и международный день против диеты

Какой сегодня праздник.
День памяти святого великомученика Георгия Победоносца День без домашних заданий Международный день против диеты День напитков Славянский праздник «День Даждьбога» День герба и флага Москвы День встречи с Белым Рыцарем Всемирный день хищных растений День Конституции Республики Тыва День совместной детской тренировки Всемирный день осведомлённости о болезни моямоя День добровольного пожарного в Ульяновской области День осведомлённости о несовершенном остеогенезе Праздник Иверской иконы Божией Матери Преполовение Пятидесятницы Праздник иконы Божией Матери Дубенская Красногорская День памяти святой мученицы Александры Римской.
Именины.
Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван.
Егорьев день.
Георгий Победоносец — христианский святой, особенно почитаемый на Руси. Во время правления императора Диоклетиана он пострадал за веру, после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед смертью Георгий сумел сокрушить идолов в храме Аполлона и обратить в христианство жену самого императора — Александру. Также этому святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли.
День Георгия Победоносца в России стал великим праздником. Юрьевым же или Егорьевым он называется потому, что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий.
С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает». Наблюдали крестьяне и за погодой — по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», — говорили в народе.
Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса».
Однако юрьевские росы могли причинить и вред домашним животным. Если кто-то хотел зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст, а затем накинуть на скотину. Результатом такого обряда станет то, что у коров пропадет молоко, а телята ослепнут.
В Егорьев день скот называли именинником. Его всячески обихаживали, чистили, кормили лучше, чем обычно. Также запрещалось что-либо делать из шерсти — даже просто брать в руки шерстяные нитки. Чествовали на Юрия и пастухов. После того как скотину выгоняли на луга, их угощали яичницей, одаривали тканями и деньгами. На этом празднике веселилась вся деревня.
События.
1833 год — в США создан первый стальной плуг.
1906 год — Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи.
1937 год — открылась регулярная пассажирская авиалиния Москва — Ленинград.
1942 год — на стадионе «Динамо», в осаждённом Ленинграде, прошёл футбольный матч.
1946 год — состоялся первый полет советского учебно-тренировочного самолета «Як-18».
1950 год — 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж.
1953 год — хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения во время операции на открытом сердце.
1955 год — Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов.
1970 год — подписание в Праге Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Чехословакией.
1974 год — отставка Вилли Брандта с поста федерального канцлера ФРГ.
1983 год — катастрофа Ан-26 на Камчатке, погибли 35 человек.
1985 год — Мурманску и Смоленску присвоено почётное звание «Город-герой».
1991 год — сформирована авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».
1994 год — торжественно открылся тоннель под проливом Ла-Манш — Евротоннель.
1998 год — новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.
2000 год — в состав Международной торговой палаты включена Россия.
2007 год — во Франции во втором туре президентских выборов победил Николя Саркози.
2023 год — коронация короля Великобритании Карлa III.
В этот день родились.
Максимилиан Робеспьер (1758 — 1794 г.), французский революционер, глава якобинцев.
Зигмунд Фрейд (1856 — 1939 г.), австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа.
Виктор Гриньяр (1871 — 1935 г.), французский химик, Нобелевский лауреат.
Виллем де Ситтер (1872 — 1934 г.), нидерландский астроном.
Николай Гастелло (1907 — 1941 г.), советский военный лётчик, герой Великой Отечественной войны.
Владимир Этуш (1922 — 2019 г.), советский и российский актер театра и кино, профессор, Народный артист СССР.
Александр Белявский (1932 — 2012 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Тони Блэр (1953 г.), премьер-министр Великобритании (1997—2007).
Джордж Клуни (1961 г.), американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат двух премий «Оскар», четырёх «Золотых глобусов», др. наград.
Максим Фадеев (1968 г.), советский и российский певец, композитор, музыкальный продюсер, режиссёр и актёр.
Мартин Бродёр (1972 г.), канадский хоккеист (вратарь), двукратный олимпийский чемпион.
Горан Драгич (1986 г.), словенский баскетболист, чемпион Европы.
Пён Бэкхён (1992 г.), южнокорейский певец и актёр, участник хип-хоп-группы EXO.
Народные приметы.
Вечерняя заря багрово-красная — к плохой погоде. На Юрья роса — не надо коням овса. На Юрья дождь — скоту легкий год. На Юрья снег (крупа) — урожай на гречку; на Юрья дождь — гречи нерод. На Егорья роса — будут добрые проса. Сильный дождь на Егория — травы много вырастет. Комары в стаи сбиваются — жди потепления в ближайшее время. При грозе гром скоро прекращается — погода наладится. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. У здорового человека беспричинно подавленное настроение — к дождю. На небе появились облака, по форме напоминающие линзы или вытянутые семена чечевицы — через 1−1,5 часа начнется гроза. Если сегодня будет мороз, а через неделю повторится — значит, осень будет теплой. Пошел дождь — для скота год легким будет. Снег — жди хорошего урожая гречихи. Кукушка до 6 мая закуковала — к неурожаю и падежу скота. Сегодняшняя роса сулила хороший урожай проса. Ясное утро говорит о раннем посеве, ясный вечер — о позднем. Березовый лист наполовину распустился — жди хлебного урожая к Успению. Если снег еще с полей не сошел — быть неурожаю. Мороз в этот день гарантировал богатый урожай овса, проса и гречихи. Егорий теплый — со дня на день жди лета. Нельзя ничего вязать в день Егория и даже просто держать в руках изделия из шерсти. Нельзя кричать и ругаться в этот день — может убить грозой.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
