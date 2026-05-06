Создатели омского маршмеллоу объяснили его фишку

Как ранее сообщал «СуперОмск», в Федеральной службе по интеллектуальной собственности зарегистрирован патент на омский способ производства маршмеллоу. Это кондитерское изделие (от англ. marshmallow), напоминающее пастилу, зефир или суфле.
Авторы изобретения — доктор технологических наук, профессор кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведения» ОмГТУ Елена Молибога и бакалавр художественно-технологического факультета вуза Анастасия Полякова — по обращению «СуперОмска» рассказали о главной фишке их продукта.
«Обычный маршмеллоу вырабатывают из сахара, структурообразователя и воды. Инновационный вид маршмеллоу спроектировали под функциональный продукт с тремя нестандартными компонентами. Во-первых, это пробиотик “Бифидумбактерин” (при определенных условиях внесения для сохранения пробиотических свойств продукта).
Во-вторых, порошок цианобактерии Limnospira fusiformis вносит в рецептуру маршмеллоу усвояемый растительный белок, антиоксиданты и микроэлементы. В-третьих, благодаря сладкому белку (тауматину) удалось снизить долю обычного сахара, входящего в рецептуру«, — рассказали по обращению “СуперОмска” Елена Молибога и Анастасия Полякова.
Также ученые ответили на вопрос нашего агентства, удастся ли омичам попробовать их инновационный продукт:
«Попробовать возможно, только если партнеры заинтересуются в выпуске данного продукта. На кафедре проводятся исследования при разработке технологии протеина с интенсивно сладким вкусом (сладкий белок) и ведется процесс получения биологически активного компонента — спирулина Limnospira fusiformis», — пояснили «СуперОмску» авторы рецепта маршмеллоу.
Напомним, что в Роспатенте омский рецепт маршмеллоу зарегистрирован 14 апреля 2026 года.
Фото предоставлены Еленой Молибога и Анастасией Поляковой.