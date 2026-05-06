«Арсенал» стал первым финалистом Лиги чемпионов после победы над «Атлетико»

А ранее часть фанатов мадридского «Реала» обратилась к руководству клуба с требованием расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. Болельщики испанского клуба выступили с инициативой, выразив недовольство игрой французского нападающего. Кампания по сбору подписей быстро набрала обороты: уже в первые часы к ней присоединились более 70 тысяч человек. В итоге общее количество подписавших превысило 142 тысячи.