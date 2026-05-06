Герой России поздравил ветерана Великой Отечественной войны в Приморье

Исполняющий обязанности командующего 5-й армией генерал-майор Семен Николаев вместе с волонтерами побеседовал с женщиной, пожелал здоровья и вручил ей подарки с цветами. Прямо во дворе устроили мини-парад: под песню «Священная война» вынесли флаг России и Знамя Победы. Затем рота почетного караула и кадеты прошли маршем, а оркестр сыграл для фронтовика мелодии военных лет.