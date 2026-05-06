Герой России поздравил ветерана Великой Отечественной войны в Приморье

Накануне Дня Победы военнослужащие Восточного военного округа приехали к ветерану Эмилии Климовой в село Воздвиженка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Исполняющий обязанности командующего 5-й армией генерал-майор Семен Николаев вместе с волонтерами побеседовал с женщиной, пожелал здоровья и вручил ей подарки с цветами. Прямо во дворе устроили мини-парад: под песню «Священная война» вынесли флаг России и Знамя Победы. Затем рота почетного караула и кадеты прошли маршем, а оркестр сыграл для фронтовика мелодии военных лет.
«Климова Эмилия Алексеевна в апреле 1943 года в 16-летнем возрасте ушла на фронт. В составе отряда из 20 девушек Эмилия Алексеевна изучала устройство пулеметов. В звании рядового служила в артиллерийско-зенитной дивизии: стояла в карауле, определяла направление полета самолетов, обслуживала оружие», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Торжественный персональный парад во дворе Эмилии Алексеевны прошел накануне 9 Мая.