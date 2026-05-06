В ОП рассказали, как оплачивается работа на 9 Мая

За работу в этот день сотрудники должны получить двойную оплату или отгул, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники, привлекаемые к работе на 9 Мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Ближайшие майские выходные продлятся с 9 по 11 число. При этом праздничным днем из них является только 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне.

«Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом», — пояснил эксперт.

Оплата остальных дней зависит от графика работы. Если сотрудник трудится в рамках стандартной пятидневки, по будням, то работа в выходной ему тоже должна компенсироваться двойной оплатой либо отгулом.