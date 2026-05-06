Стала известна стоимость Ferrari 488, в котором рэпер Navai попал в аварию в Москве

Стоимость спорткара Ferrari 488, в котором находился рэпер Navai в момент аварии в Москве, может достигать 66 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, объявления о продаже этой модели сейчас размещены в Москве и ряде других регионов России. Цены на автомобиль заметно различаются. В регионах они начинаются примерно от 19 миллионов рублей, тогда как в столице доходят до 66 миллионов.
Напомним, вечером 5 мая на Зубовском бульваре в Москве произошло ДТП. За рулем находился Navai, на пассажирском сиденье был его друг. Автомобиль Ferrari врезался в светофор.
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что после инцидента рэперу Navai может грозить лишение водительских прав. Ведомство сообщило о планах обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба.