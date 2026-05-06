«Сон при температуре 40»: Водонаева усомнилась в том, что Дуров выпустил ИИ-песни

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева во вторник, 5 мая, в беседе с kp.ru не поверила новости о том, что создатель Telegram Павел Дуров начал выпускать песни в жанре шансон, написанные нейросетью, под псевдонимом «Дурикович».

По словам Водонаевой, она считает эту информацию бредом и не верит, что основатель Telegram может заниматься таким творчеством.

— Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас, если честно. Да Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович, — рассказала знаменитость в интервью.

Телеведущая заявила, что даже если ей включат все песни Дурова, она все равно не поверит, что это делает он.

Дуров в пятницу, 25 апреля, опубликовал в личном блоге сгенерированную искусственным интеллектом композицию про VPN. Трек, записанный в стиле казацкой песни, называется «Эх, ВПНы верные» и посвящен ограничению работы мессенджера на территории России.

22 апреля Дуров сообщил, что в квартиру в России, где он жил 20 лет назад, пришла повестка, адресованная ему как подозреваемому. По его словам, он гордится тем, что виновен.

