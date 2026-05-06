На Землю обрушится метеорный поток эта-Аквариды: увидеть его можно будет под утро

Пик метеорного потока эта-Аквариды ожидается 6 мая в 12:00 по мск. Самым удачным временем для наблюдения станут часы перед рассветом, то есть в ночь на среду. Об этом напомнили РИА Новости в Московском планетарии.
«Сложность наблюдений Майских Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушария», — уточнили эксперты.
Уточняется, что в средних широтах точка радианта эта-Акварид поднимается на небольшую высоту над юго-восточным горизонтом лишь за два часа до рассвета. Кульминация, по данным астрономов, приходится приблизительно на 08:00 по местному времени.
Период видимости эта-Акварид длится больше месяца — с 19 апреля по 28 мая: с 3 мая — до 30 метеоров в час, в пик — до 40.
При этом жители Земли в ночь на 5 мая столкнулись с магнитными бурями среднего уровня G.