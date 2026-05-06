«Утренний ржавый позвоночник»: Ранние и необычные сигналы болезни Бехтерева, которые легко пропустить

Для болезни Бехтерева характерна особая воспалительная боль в спине: она чаще появляется в молодом возрасте (до 40 лет), начинается исподволь, длится месяцами, усиливается в покое и ночью, но заметно облегчается при движении и после разминки. Один из самых ранних и недооценённых симптомов — утренняя скованность в пояснице и крестце, которая длится 30 минут и дольше и «расхаживается» после горячего душа или зарядки. Со временем человек замечает, что всё труднее наклоняться, поворачивать корпус и шею, а объём движений головой уменьшается.