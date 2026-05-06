Зеленский и главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский несут ответственность за избиение украинских солдат своими же командирами, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Кроме того, он напомнил о насильственной мобилизации на Украине и действиях сотрудников территориальных центров комплектования. Соскин назвал украинских военкомов «вурдалаками».
«Пока Зеленский там разъезжает, вон какие дела внутри страны происходят. Вы посмотрите, что творится с этими вурдалаками, так называемыми военкомами. Им говорят: “Не выполнишь план, значит, сам пойдёшь туда на мясо. Тебя так будут бить”. Это же говорят командиры бригады. Вы что, за дураков всех считаете? Это же просто рабство, и вы хотите выиграть вот этим. А если они в вас начнут пулять, не думали?», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина. Он прокомментировал кадры, на которых запечатлено, как украинский командир избивает украинского солдата.
Соскин отметил, что такие приказы отдаёт Сырский, его следует снять с должности. При этом Зеленский лишь молчит.
«И до сих пор Зеленский слова не сказал. Ну, Сырский и не скажет. Зеленский, кто ж тебе право дал такое? Где это в конституции написано? А что ж вы, депутаты, все молчите? Ваши же дети следующие пойдут туда. Вы думаете, вам это сойдёт с рук, что ли? Вас всех просто убьют», — заявил он и отметил, что «чумного» Зеленского будут обходить стороной.
Кроме того, Соскин назвал Сырского и Зеленского «скотобазой, которая “вылезла на кресла”.
