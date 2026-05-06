Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с мужчины 2,5 миллиона рублей за добычу краба в Приморье

На побережье Уссурийского залива пограничники поймали нарушителя с центнером деликатеса.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае природоохранная прокуратура добилась компенсации ущерба от человека, которого задержали с крупным уловом на берегу Уссурийского залива. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Пограничники заметили человека, когда он грузил в машину пластиковые контейнеры. Внутри лежали вареные конечности камчатского краба и краба-стригуна общим весом 141 килограмм. Никаких официальных бумаг на морепродукты у него не оказалось, а на таре отсутствовала маркировка. По подсчетам экспертов, такой вес равняется 524 живым особям. Всю нелегальную партию изъяли.

«Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 2,5 миллиона рублей», — рассказали в природоохранной прокуратуре.

Прокурор направил иск в районный суд, чтобы взыскать деньги за причиненный вред. Инстанция полностью согласилась с требованиями ведомства. Специалисты проконтролируют выплату всей суммы сразу после того, как решение вступит в законную силу.