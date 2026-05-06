Суд взыскал с мужчины 2,5 миллиона рублей за добычу краба в Приморье

Пограничники заметили человека, когда он грузил в машину пластиковые контейнеры. Внутри лежали вареные конечности камчатского краба и краба-стригуна общим весом 141 килограмм. Никаких официальных бумаг на морепродукты у него не оказалось, а на таре отсутствовала маркировка. По подсчетам экспертов, такой вес равняется 524 живым особям. Всю нелегальную партию изъяли.