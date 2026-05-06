Милонов выступил против обязательных тестов на отцовство при рождении детей

Зампред комитета Госдумы по защите семьи заявил, что такая мера оскорбительна для женщин и разрушительна для семьи в целом.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Обязательное ДНК-тестирование новорожденных опирается на сомнения в супружеской верности и окажет разрушительное воздействие на семьи, поэтому вводить его в России не стоит. Такое мнение ТАСС выразил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий МилоновЕдиная Россия»).

«Мне кажется, что требование сдать ДНК-тест — протестировать ребенка, твой это ребенок или нет — это оскорбительно для женщин, достаточно цинично и разрушительно для семьи в целом. Эта идея опирается на то, что по умолчанию супруги сомневаются в супружеской верности. Крайне плохо отношусь к такой идее», — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, нужно ли внедрить обязательное ДНК-тестирование новорожденных.

По его словам, идея обязательного тестирования детей при рождении исходит из конфликтных ситуаций и сообществ, когда «оскорбленные бывшие супруги пытаются выяснить генез беременности».

«В нашем обществе подобного рода идеи не прижились и считаются немножко оскорбительными, поскольку подобного рода тестирование на отцовство подразумевает, что жена или муж, или отец, кто-то из супругов сомневается в том, кто является отцом. Я считаю, что это очень неполезно, это очень неправильно. И ДНК-тестирование возможно лишь только по решению суда только в случае какой-то уже случившейся острой ситуации, где без этого не обойтись», — отметил он.

