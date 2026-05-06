CNN: не менее 16 военных объектов США повреждено в результате атак Ирана

Вооруженные силы Ирана за последние дни нанесли серию ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке с помощью дронов и ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных офицеров.
«Повреждено не менее 16 американских военных объектов», — передает телеканал.
Подчеркивается, что действия ВС Тегерана были направлены на ликвидацию особо ценных объектов. Именно они обеспечивали сохранение американских позиций в этом районе.
Госсекретарь США Марко Рубио накануне объявил, что Вашингтон представил в СБ ООН обновленный проект резолюции по Ормузскому проливу. Одним из требований Вашингтона в резолюции стало информирование о количестве и местонахождении морских мин.