CNN: не менее 16 военных объектов США повреждено в результате атак Ирана

ВС Ирана атаками с помощью дронов и ракет ликвидировали особо ценные объекты США.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана за последние дни нанесли серию ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке с помощью дронов и ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных офицеров.

«Повреждено не менее 16 американских военных объектов», — передает телеканал.

Подчеркивается, что действия ВС Тегерана были направлены на ликвидацию особо ценных объектов. Именно они обеспечивали сохранение американских позиций в этом районе.

CNN в свою очередь информировал, что Израиль и США ведут переговоры о возможном нанесении новых ударов по объектам в Иране. Потенциальные атаки могут быть направлены на объекты энергетической инфраструктуры Исламской республики.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне объявил, что Вашингтон представил в СБ ООН обновленный проект резолюции по Ормузскому проливу. Одним из требований Вашингтона в резолюции стало информирование о количестве и местонахождении морских мин.

