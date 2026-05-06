Две меры поддержки сразу: Кому положены субсидии и льготы на оплату ЖКХ в 2026 году

Ранее россиянам напомнили о перерасчёте ЖКУ при отъезде на майские праздники. Перерасчёт возможен по холодной и горячей воде, водоотведению и газу, если речь не идёт о газе для отопления. При этом есть важное условие. Квартира должна быть без счётчиков именно из-за подтверждённой технической невозможности их установки. Если приборы учёта есть, нужно просто передать фактические показания.