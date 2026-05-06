Инфекционист рассказал, может ли хантавирус перерасти в эпидемию

РИА Новости: инфекционист Никифоров исключил начало эпидемии хантавируса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Начало эпидемии хантавируса исключено, поскольку инфекция не передается от человека к человеку, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.

Ранее в ВОЗ сообщили, что на круизном лайнере в Атлантике подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.

«Хантавирус передается только от грызунов к человеку, от человека к человеку не передается. Поэтому никакой эпидемии быть не может», — сказал инфекционист.

Никифоров не исключил локальные вспышки заболевания. Так, во время корейской войны среди американцев, которые долгое время находились в окопах и имели контакт с грызунами, заболеваемость хантавирусом составляла по 20−30 человек в одной землянке.

Эксперт отметил, что на евро-азиатском континенте в целом и в России в частности хантавирусная инфекция представлена только геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, особенности которой хорошо изучены.

Хантавирусы — род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.