Инфекционист рассказал, может ли хантавирус перерасти в эпидемию

Ранее в ВОЗ сообщили, что на круизном лайнере в Атлантике подтверждены семь случаев заражения хантавирусом. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих также будет организована медицинская эвакуация.