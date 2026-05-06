Круизный лайнер со вспышкой хантавируса продолжит путь к Канарам: что известно

Круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса, продолжит движение в сторону Канарских островов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Испании.
В настоящее время лайнер стоит на якоре у входа в порт Праи. Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний анализируют ситуацию на судне для определения пассажиров, которым может потребоваться госпитализация.
«Остальные пассажиры продолжат путь в направлении Канарских островов, куда, как ожидается, прибудут через 3−4 дня», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что конкретный порт захода пока не определен. После прибытия всех находящихся на борту обследуют и при необходимости окажут медицинскую помощь.
Напомним, на лайнере MV Hondius выявлено уже семь случаев заражения хантавирусом, три из них закончились летально. В интервью KP.RU пассажир судна американец Джейк Розмарин рассказал об обстановке на борту и прокомментировал версии о возможном источнике инфекции.