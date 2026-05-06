Календарь на 6 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот неофициальный праздник зародился в Великобритании. Его придумала британская активистка Мэри Эванс Янг в 1992 году. Долгое время Мэри боролась с неприятием своего тела и анорексией, после чего решила поделиться опытом с другими женщинами. Праздник быстро распространился по всему миру. Его цель — рассказать о здоровой культуре тела, рисках жестких диет и помочь женщинам принять себя и свою внешность. В России врачи в этот день напоминают о важности правильного питания. Оно не должно быть связано с запретами и жесткими ограничениями. Нужно выбирать сбалансированные блюда, богатые витаминами и микроэлементами.