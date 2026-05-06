Ж/д перевозчик в Крым нашел решение для улучшения интернета в поездах

Единственный крымский ж/д перевозчик разработал и внедрил промежуточное техническое решение по улучшению интернета. Об этом сообщил глава компании «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.
«Сейчас мы временно суммируем сигналы от разных операторов мобильной связи для того, чтобы обеспечить более высокое качество в пути следования. Решение уже внедрено», — сказал Ганов для ТАСС.
Как уточнил Ганов, рано или поздно к существующему решению добавится и спутниковая связь — как только для этого создадут условия.
Напомним о важных изменениях в работе интернета на майских праздниках. Временное ограничение связи и задержки СМС-сообщений являются вынужденной мерой. Это необходимо для безопасности проведения массовых праздничных мероприятий 9 Мая.
