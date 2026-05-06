В Ираке штаб-квартиру оппозиционной Ирану группировки атаковал БПЛА

Источник: Аргументы и факты

В Ираке штаб-квартиру группировки «Комала», оппозиционной Ирану, атаковал беспилотный летательный аппарат, информирует Al Hadath.

По данным телеканала, позиции иранской курдской группировки атакованы на севере Ирака. Удар нанёс боевой дрон.

«Боевой дрон нанёс удар по штаб-квартире группировки “Комала” в районе города Сулеймания, находящегося в автономном регионе Иракский Курдистан», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, в январе сотрудники сил безопасности Ирана ликвидировали в провинциях Илам и Керманшах группировку, пытавшуюся пересечь госграницу. По данным Tasnim, некоторые из задержанных руководителей погромов в Иране оказались связаны с «Комалой».

В начале мая иранские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов «Шахед-136» нанесли удары по позициям в Иракском Курдистане.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше