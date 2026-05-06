«Ловушек нет»: Вучич рассказал о дате проведения выборов в Сербии

Вучич: решение о дате выборов в Сербии примут в течение десяти дней.

Источник: Комсомольская правда

Решение о том, когда именно проводить выборы в Сербии, будет принято в течение ближайших десяти дней. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Informer.

«В любом случае решение у нас будет примерно через десять дней. Когда речь идет о выборах, никаких ловушек нет. Здесь народ, люди решают, какое будущее они хотят и кому хотят его доверить. Я считаю, что выборы — это очень важная вещь», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, делая выбор граждане должны поддержать тех, кто лучше всего сможет защищать интересы Сербии. Он добавил, что речь идет о будущем миллионов людей, а не о его личной политической карьере.

Ранее Александр Вучич допустил досрочное завершение своих президентских полномочий. Его пятилетний срок истекает в 2027 году. Сербский лидер отмечал, что в стране до конца 2026 года могут пройти выборы президента и формирование парламента.

