Промежуточные итоги всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства подвели в Хабаровском крае. Недавно был зафиксирован резкий рост активности: за период с 21 апреля по 4 мая 2026 года число проголосовавших жителей увеличилось более чем в 9 раз — с 4 495 до 42 463 человек. Однако голоса еще принимают: выбрать территорию для благоустройства можно на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня. В этом году на портале представлено 203 общественные территории Хабаровского края: парки, скверы, аллеи и др. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».
Более 40 тысяч жителей Хабаровского края выбрали общественные территории, которые благоустроят в 2027 году
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.