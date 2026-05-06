Останки пропавшего бизнесмена обнаружили в брюхе крокодила в ЮАР

В Южно-Африканской Республике в брюхе крокодила обнаружили останки 59-летнего владельца отеля Габриэля Батисты, которого унесло течение реки. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает Daily Mail.
Мужчина пересекал затопленный мост на внедорожнике, но течение опрокинуло автомобиль. Бизнесмен выбрался из машины и попытался добраться до берега вброд, однако поток унес его вниз по реке. На следующий день полиция с помощью дрона осмотрела крокодилов на острове в 60 метрах от переправы. Одна из рептилий лежала неподвижно, будто недавно поела.
2 мая ее подстрелил снайпер. В брюхе крокодила нашли две человеческие руки с кистями и половину грудной клетки. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Батисте.
Внутри крокодила также обнаружили шесть пар обуви — шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и туфли на каблуках. Ни одна из них не принадлежала погибшему. Полицейские не исключают, что хищник годами охотился на людей на той же переправе, говорится в материале.
