Центр Хабаровска перекроют для автолюбителей в связи с празднованием Дня Победы

Хабаровск готовится отметить главный праздник нашей страны — День Великой Победы. В связи с торжественными мероприятиями 9 мая в городе будет введены ограничительные меры для автомобилистов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
9 мая на период проведения парада войск Хабаровского гарнизона и всероссийской акции «Бессмертный полк» к мемориалу Славы временно ограничат движение всех видов транспорта с 5 до 7 часов и с 10 до 12 часов:
Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской.
Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса.
Ленина от Ленинградской до Шеронова.
переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до Лейтенанта Орлова.
Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Гамарника.
Дикопольцева от Гамарника до Уссурийского бульвара.
Пушкина от Ленина до Амурского бульвара.
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского.
Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.
Кроме того, 9 мая с 5 до 13 часов будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих улицах:
Восточном шоссе от Нововыборгской до Ленинградской.
Ленинградской от Восточного шоссе до Ленина.
Дикопольцева от Ленина до Амурского бульвара.
Ленина от Пушкина до Ленинградской.
Льва Толстого от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
Гайдара от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
по Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.
по Амурскому бульвару (четная сторона) от Пушкина до Дикопольцева.
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского.
Пушкина от Ленина до Амурского бульвар.
Тургенева от Ленина до Муравьева-Амурского.
Лейтенанта Орлова от переулка Облачного до Ленина.
переулке Облачном от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.
площади Славы (в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора).
Также временно с 7:30 до 13:30 будет ограничено движение для всех видов транспорта по следующим улицам:
Муравьева-Амурского от Шевченко до Гоголя.
Карла Маркса от Гоголя до Московской.
Пушкина от Ленина до Амурского бульвара.
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского.
Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.
Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева.
Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника.
На период проведения всероссийской акции «Бессмертный полк» временно с 9 часов до 13:30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам:
Уссурийскому бульвару от Комсомольской до Шевченко.
Льва Толстого от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
Гайдара от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
Петра Комарова от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
Нагишкина от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
Тургенева от переулка Дьяченко до Ленина.
Шевченко от переулка Дьяченко до Уссурийского бульвара.
Ленина от Тургенева до Калинина.
На период проведения праздничного салюта 9 мая будет запрещена стоянка транспортных средств с 16:00 до 23:30 на следующих улицах:
на Уссурийском бульваре от набережной реки Амур до Калинина.
на Амурском бульваре от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до Калинина.
на Серышева от ворот спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до Калинина.
на Комсомольской площади и площади Славы.
на Шевченко от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко.
на Тургенева от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко.
на Комсомольской от Ленина до Серышева.
по переулку Дьяченко.
Будет временно ограничено движение всех видов транспорта, кроме транспорта общего пользования, с 19 часов до 23:30 по улицам:
Муравьева-Амурского от Шевченко до Калинина.
Ленина от Тургенева до Калинина.
Тургенева от Ленина до переулка Дьяченко.
по переулку Дьяченко.
Комсомольской от Ленина до Серышева.
Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко.
Серышева от ворот спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до Калинина.
Амурскому бульвару от центрального входа спортивно-паркового комплекса «Стадион имени В. И. Ленина» до Калинина.
Уссурийскому бульвару от набережной реки Амур до Калинина.
Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты следования.