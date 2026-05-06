Мать ребёнка‑инвалида в НСО добилась алиментов с помощью ДНК-теста

Мама 11‑летнего мальчика с ДЦП и тяжёлыми нарушениями речи три года не могла получить алименты от отца ребёнка. Он ушёл из семьи ещё до рождения сына — в документах значилось «неустановленное отцовство». Женщина остро нуждалась в средствах, чтобы обеспечить сыну качественную реабилитацию. О ситуации рассказала Надежда Болтенко, детский омбудсмен Новосибирской области.
Позже с помощью ДНК‑теста родство подтвердили, и суд обязал мужчину платить алименты. Но деньги так и не поступали. Должник не работал и не имел имущества, а судебные приставы каждые полгода прекращали производство по делу.
Ситуация изменилась, когда женщина обратилась к уполномоченному по правам ребёнка. После удалось направить запрос в ГУФССП с требованием не закрывать дело, а активно искать должника и рассмотреть возможность назначить ребёнку временное государственное пособие. Одновременно уполномоченный связалась с министерством труда и соцразвития, и семья получила право на ежемесячное пособие в размере 16500 рублей.
Спустя месяц приставы выяснили, что отец ребёнка оформил самозанятость и сдаёт квартиру в аренду. На его банковский счёт сразу наложили арест.