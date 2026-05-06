США стали крупнейшим экспортером нефти в мире: Вашингтон обогнал Саудовскую Аравию

США за последние девять недель экспортировали более 250 млн баррелей нефти и вышли на первое место в мире по объемам экспорта, опередив Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Bloomberg.
Рост поставок американской нефти связан с ограничениями судоходства в Ормузском проливе. По данным издания, текущие объемы экспорта приближаются к предельным возможностям инфраструктуры США.
В США также фиксируется сокращение нефтяных запасов уже четвертую неделю подряд на фоне роста цен на топливо. Агентство уточняет, что за этот период внутренние резервы нефти и нефтепродуктов снизились примерно на 52 млн баррелей.
Ранее KP.RU сообщал, что операция США против Ирана обеспечивает передел мирового энергетического рынка. По словам президента Дональда Трампа, на фоне энергетического кризиса страны начинают активнее приобретать нефть у американцев.