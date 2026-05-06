На Дальнем Востоке разрабатывают систему мониторинга лесных пожаров и угроз

Проект «Природосберегающие автономные системы и технологии» реализуется Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) совместно с технологической кооперацией, в числе которой компания «Гонец». В рамках мониторинга и защиты территорий будут использоваться беспилотные платформы, сенсорные и телекоммуникационные комплексы, интеллектуальные технологии обработки данных. Особый акцент сделан на энергоавтономных решениях, которые могут работать длительный срок в необслуживаемом режиме без внешнего питания. Важную роль в проекте также сыграют спутниковые каналы связи, которые могут передавать данные мониторинга из самых удаленных мест, в том числе низкоорбитальная система «Гонец».