На Дальнем Востоке разрабатывают систему мониторинга лесных пожаров и угроз

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты работают над созданием комплексной системы мониторинга лесных пожаров и биоугроз на Дальнем Востоке. К целевым показателям системы относятся сокращение времени обнаружения очага пожара до 5−10 минут и его локализацию за 30−60 минут, сообщили в пресс-службе спутниковой системы «Гонец» (входит в Роскосмос).
«Интеллектуальная автоматизированная система мониторинга, прогнозирования и реагирования на ЧС на удаленных природных территориях будет создана в Дальневосточном федеральном округе. Ее основной задачей станет оперативное выявление и локализация лесных пожаров и биотических угроз. В качестве целевого показателя создатели системы ставят сокращение времени обнаружения очага пожара до 5−10 минут и его локализацию в диапазоне от 30 до 60 минут», — говорится в сообщении.
Проект «Природосберегающие автономные системы и технологии» реализуется Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) совместно с технологической кооперацией, в числе которой компания «Гонец». В рамках мониторинга и защиты территорий будут использоваться беспилотные платформы, сенсорные и телекоммуникационные комплексы, интеллектуальные технологии обработки данных. Особый акцент сделан на энергоавтономных решениях, которые могут работать длительный срок в необслуживаемом режиме без внешнего питания. Важную роль в проекте также сыграют спутниковые каналы связи, которые могут передавать данные мониторинга из самых удаленных мест, в том числе низкоорбитальная система «Гонец».
Проект поможет обеспечить природную и экологическую целостность удаленных территорий ДФО, улучшить качество жизни и инвестиционную привлекательность региона, заключили в «Гонце». В перспективе система может быть применена в других регионах России.