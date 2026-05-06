По размеру зарплаты Иркутская область обогнала сразу восемь регионов Сибири

IrkutskMedia, 6 мая. Размер средней заработной платы в Иркутской области оказался выше, чем почти во всех регионах Сибири с января по февраль 2026 года. По этому показателю Приангарье уступило лишь Красноярскому краю. Уровни зарплаты за первые два месяца в двух регионах выше среднего значения по Сибирскому федеральному округу, сообщается в докладе Росстата.
Так, средняя зарплата в организациях Иркутской области составила 95 612 рублей с января по февраль. Показатель вырос на 9,3% по отношению к прошлогоднему периоду. Для сравнения, в Красноярском крае уровень зарплаты за первые два месяца составил 108 870 рублей. В целом по СФО средняя заработная плата за этот период достигла 88 149 рублей.
Добавим, что в других регионах Сибири зарплата довольно ниже. Так, после Приангарья идет Новосибирская область с заработной платой в 89 305 рублей, затем — Томская область (86 662 рублей). Самый низкий показатель зафиксирован в Алтайском крае, где средняя заработная плата составила 64 240 рублей.
Ранее агентство сообщало, что Иркутская область расположилась на 15-й строчке рейтинга регионов России по динамике заработной платы. Четверть жителей Приангарья сможет получать зарплату от 200 тысяч рублей через 4,4 года, половина населения — через 7 лет 8 месяцев, 75% — через 10 лет 7 месяцев. Тем самым Иркутская область опередила Москву и Санкт-Петербург по динамике зарплат, где на достижение медианной зарплаты потребуется 7 лет 9 месяцев и 8 лет 8 месяцев соответственно.