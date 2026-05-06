В Хабаровском крае 6 мая ожидается дождь и до +19 градусов

В Хабаровском крае 6 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днём столбик термометра поднимется до +17…+19 градусов. Ветер западный, юго-западный со скоростью 8−13 метров в секунду.
В южных районах края местами пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры здесь составят от +2 до +7 градусов, дневные — от +13 до +18 градусов при западном ветре 7−14 метров в секунду. В центральных районах также местами кратковременный дождь. Температура ночью от −2 до +6 градусов, днём от +9 до +18 градусов, ветер западный 5−13 метров в секунду.
На севере региона местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью опустится до −9…+3 градусов, днём воздух прогреется до +5…+14 градусов. Ветер различных направлений 5−12 метров в секунду.
В целом погода благоприятна для прогулок и работ на открытом воздухе, однако жителям Хабаровска и южных районов стоит взять с собой зонты.
