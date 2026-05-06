Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 6 мая ожидается дождь и до +19 градусов

В Хабаровске воздух прогреется до +19, на севере ожидается мокрый снег.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 6 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днём столбик термометра поднимется до +17…+19 градусов. Ветер западный, юго-западный со скоростью 8−13 метров в секунду.

В южных районах края местами пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры здесь составят от +2 до +7 градусов, дневные — от +13 до +18 градусов при западном ветре 7−14 метров в секунду. В центральных районах также местами кратковременный дождь. Температура ночью от −2 до +6 градусов, днём от +9 до +18 градусов, ветер западный 5−13 метров в секунду.

На севере региона местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью опустится до −9…+3 градусов, днём воздух прогреется до +5…+14 градусов. Ветер различных направлений 5−12 метров в секунду.

В целом погода благоприятна для прогулок и работ на открытом воздухе, однако жителям Хабаровска и южных районов стоит взять с собой зонты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru