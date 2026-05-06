В Хабаровском крае 6 мая ожидаются тепло и дожди

На юге — до +17 и кратковременные осадки, на побережье — холод и облака.

В Хабаровском крае 6 мая погода будет неровной, словно весна ещё не решила, на чьей она стороне. Южные районы получат относительно тёплый день, а север снова напомнит, что календарь — не указ.

В Хабаровске утром около +8, днём воздух прогреется до +17. Ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Ветер слабый, до 4−5 м/с, но из-за него утром будет зябко — ощущаться температура будет ближе к +3. Давление немного подрастёт. При этом в городе действует предупреждение о среднем уровне паводка — вода ещё держит край в напряжении.

В Комсомольске-на-Амуре день выйдет прохладнее: до +13 и периодические дожди. Влажность высокая — до 90%, воздух тяжёлый, весенний, как перед долгой дорогой.

Южные территории — Бикин и Вяземский — попадут под дождевые фронты. Здесь ожидается до +14…+16, местами осадки усилятся в первой половине дня.

Советская Гавань встретит день спокойнее: без существенных осадков, но с плотной облачностью и температурой около +10.

А вот север края живёт по своим правилам. В Николаевске-на-Амуре утром до −3, днём не выше +9, солнечно, но холодно. В Чумикане — от −2 утром до +12 днём, без осадков. В Охотске — всего до +6 и плотная облачность.

При этом сразу в нескольких районах, включая северные, сохраняются предупреждения о паводках — местами уровень воды оценивается как серьёзный. Весна здесь идёт не только по календарю, но и по воде.

В целом 6 мая — день переходный: дождь, сырость и осторожное тепло на юге, и почти зимняя сдержанность на севере. Завтра станет спокойнее и суше, но сегодня зонт — не аксессуар, а необходимость.