Рестораны и кафе Хабаровска готовятся к открытию летних веранд и террас

Сразу несколько заведений общепита в Хабаровске анонсировали первый день работы своих веранд, террас и других открытых площадок на 8 мая. Всего в городе откроется без малого восемь десятков таких площадок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Единого дня открытия всех веранд и террас для кафе и ресторанов города нет. В ряде случаев хабаровчане и гости города смогут поужинать в весенне-летнем антураже уже в эту пятницу. Афиша пестрит предложениями насладиться джазом на свежем воздухе, попробовать новинки сезонного меню и выпить чашку какао, закутавшись в плед.
Большинство веранд и террас города находятся в центральном районе, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации города. Точное число таких пространств на этот год еще не считали, но, с учетом того, что конкурс на предоставление аренды был проведен еще в 2023 году, можно ориентироваться на прошлогоднее количество. Действие заключенных три года назад договоров рассчитано до 2027-го.
— В прошлом году, когда мы собирали информацию о летних верандах, которые открывались на территории Хабаровска по итогам конкурса и на частной земле, их было 76, — прокомментировала начальник отдела общественного питания и бытовых услуг администрации Хабаровска Дарья Кузнецова.