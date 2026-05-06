В Бразилии ученик открыл стрельбу в школе, погибли два человека

Некоторые учащиеся знали о готовящейся стрельбе в школе в штате Акри в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

Школьник из штата Акри в Бразилии открыл стрельбу из пистолета во время занятий. В результате инцидента погибли две работницы школы, ранения получили еще два человека. Об этом сообщил в региональной военной полиции.

По имеющейся информации, инцидент произошел в коридоре рядом с кабинетом директора. Мальчик не смог попасть внутрь школьных классов. Установлено, что стрелявшему 13 лет, он взял пистолет своего отчима. В настоящее время подросток задержан.

Никто из учеников не получил тяжелых травм, однако один школьник был ранен в ногу. Кроме того, пострадал один взрослый.

Как уточнили в правоохранительных органах, отдельные учащиеся знали о готовящемся инциденте.

В Вашингтоне вечером 4 мая произошла стрельба вблизи Белого дома. В результате ЧП сообщалось об одном раненом. В инциденте был задействован сотрудник правоохранительных органов.