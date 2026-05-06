Три девочки погибли от удара молнии в Уганде

В западной Уганде в районе Кабале во время сильной грозы молния попала в трех девочек. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает Nilepost News.
Трагедия произошла в воскресенье, 3 мая. Две 13-летние школьницы и четырехлетняя воспитанница детского сада, сестра одной из них, прятались от грозы на кухне. Взрослых в этот момент не было дома. От удара молнии дети погибли мгновенно.
Директор школы назвал трагедию глубоко болезненной для всего сообщества. Из-за плохой погоды родственникам не удалось сразу связаться с полицией, из-за чего все формальности застопорились. Власти пока никак не отреагировали на произошедшее, говорится в сообщении.
В январе более сотни посетителей ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР пострадали от удара молнии. Еще два человека погибли. Всего было госпитализировано 49 человек, из них 13 в критическом состоянии были переведены на лечение в столичную провинцию Гаутенг.
В октябре молния ударила двух туристов, когда те забрались на пик Хамфрис в Соединенных Штатах. 21 октября незнакомые друг с другом мужчины, один из которых был из Канады, находились на пике в штате Аризона. После удара молнии пострадавшие остались в сознании и сами вызвали службу спасения.