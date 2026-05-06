Проект «Свобода» поставили на паузу: США свернули операцию Project Freedom до конца переговоров с Ираном

Белый дом принял решение временно приостановить операцию Project Freedom (Проект «Свобода»), связанную с обеспечением транзита судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер уточнил, что соответствующий запрос поступил от Пакистана и ряда других стран.
«Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, Project Freedom будет приостановлен на короткий период, времени чтобы посмотреть, удастся ли завершить [переговоры] и подписать соглашение», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее KP.RU сообщал, что контейнеровоз датской компании Maersk прошел через Ормузский пролив в сопровождении американских военных. После начала обострения на Ближнем Востоке судно оставалось в Персидском заливе и не покидало его акваторию из соображений безопасности.