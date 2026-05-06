Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько участков дорог одновременно ремонтируют в Амурске по нацпроекту

Всего здесь будет отремонтировано более 5 км дорог.

Источник: Хабаровский край сегодня

Более 5 км дорог в Амурске обновят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, на участке между проспектом Победы, 2 и Комсомольским проспектом, 23 бригаде рабочих необходимо заменить покрытие, а также решить вопрос с водоотведением.

— На этом участке планируется установить лотки для водоотведения, в том числе в зоне дорожного полотна, с последующим закрытием чугунными решетками. Совместно со специалистами ООО «Водоканал» подрядчик уже провел проверку колодца, расположенного на участке, и выполнил прочистку ливнеприемной трубы, — информируют в администрации Амурска.

Зашли специалисты также на объект в районе домов № 4−8 по Комсомольскому проспекту. Здесь после демонтажа бордюров проведут фрезеровку выравнивающего слоя, нанесут разметку на новый асфальт.

— Отдельно отрабатываются проблемные участки. На Западном шоссе от транспортной развязки «Кольцо» до железнодорожного переезда специалисты уже выполнили обследование грунта: вскрыли дорожное основание, провели необходимые замеры и отобрали пробы. Это нужно, чтобы правильно рассчитать объемы работ и усилить конструкцию дороги, — уточнила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.

По остальным объектам идет подготовка. Напомним, в этом году в порядок необходимо привести участки от школы № 7 до пересечения проспектов Октябрьского и Строителей, на улице Вокзальной (станция Мылки), на Западном шоссе, некоторые внутриквартальные дороги и подъезды к социальным объектам.

Всего в Хабаровском крае по нацпроекту будет отремонтировано более 140 км региональных и межмуниципальных дорог, а также улично-дорожная сеть городов и районов края.