Несколько участков дорог одновременно ремонтируют в Амурске по нацпроекту

Более 5 км дорог в Амурске обновят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас работы ведутся сразу на нескольких объектах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, на участке между проспектом Победы, 2 и Комсомольским проспектом, 23 бригаде рабочих необходимо заменить покрытие, а также решить вопрос с водоотведением.
— На этом участке планируется установить лотки для водоотведения, в том числе в зоне дорожного полотна, с последующим закрытием чугунными решетками. Совместно со специалистами ООО «Водоканал» подрядчик уже провел проверку колодца, расположенного на участке, и выполнил прочистку ливнеприемной трубы, — информируют в администрации Амурска.
Зашли специалисты также на объект в районе домов № 4−8 по Комсомольскому проспекту. Здесь после демонтажа бордюров проведут фрезеровку выравнивающего слоя, нанесут разметку на новый асфальт.
— Отдельно отрабатываются проблемные участки. На Западном шоссе от транспортной развязки «Кольцо» до железнодорожного переезда специалисты уже выполнили обследование грунта: вскрыли дорожное основание, провели необходимые замеры и отобрали пробы. Это нужно, чтобы правильно рассчитать объемы работ и усилить конструкцию дороги, — уточнила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
По остальным объектам идет подготовка. Напомним, в этом году в порядок необходимо привести участки от школы № 7 до пересечения проспектов Октябрьского и Строителей, на улице Вокзальной (станция Мылки), на Западном шоссе, некоторые внутриквартальные дороги и подъезды к социальным объектам.
Всего в Хабаровском крае по нацпроекту будет отремонтировано более 140 км региональных и межмуниципальных дорог, а также улично-дорожная сеть городов и районов края.