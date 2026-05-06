Генконсульство РФ в Исфахане возобновит работу после приостановки

Генконсульство Российской Федерации в Исфахане вновь начнёт работать, его работа была приостановлена на фоне конфликта в Иране.
Диппредставительство заявило о приостановке работы 15 марта текущего года. В частности, перед приостановкой случился инцидент, в результате которого было повреждено здание генконсульства.
Диппредставительство возобновит работу в среду.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 8 марта при атаке на администрацию губернатора провинции Исфахан, находящуюся неподалёку от диппредставительства, были выбиты стёкла в его здании и квартирах дипломатов.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, операция «Эпическая ярость» в Иране завершена, Соединённые Штаты приступили к операции «Проект Свобода».