Генконсульство РФ в Исфахане возобновит работу после приостановки

Генконсульство Российской Федерации в Исфахане вновь начнёт работать, его работа была приостановлена на фоне конфликта в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Генконсульство Российской Федерации в Исфахане вновь начнёт работать, его работа была приостановлена на фоне конфликта в Иране.

Диппредставительство заявило о приостановке работы 15 марта текущего года. В частности, перед приостановкой случился инцидент, в результате которого было повреждено здание генконсульства.

Диппредставительство возобновит работу в среду.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 8 марта при атаке на администрацию губернатора провинции Исфахан, находящуюся неподалёку от диппредставительства, были выбиты стёкла в его здании и квартирах дипломатов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, операция «Эпическая ярость» в Иране завершена, Соединённые Штаты приступили к операции «Проект Свобода».

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше