Операция «Реплантация»: стоматологи Владивостока спасли вывихнутый зуб семилетней девочки

Врачи Краевой стоматологической поликлиники во Владивостоке спасли зуб семилетней девочки, которая получила травму при падении с велосипеда. Ребёнок 2018 года рождения поступил в детское отделение с полным вывихом зуба, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Родители быстро сориентировались: нашли утраченный зуб и доставили ребёнка в клинику всего через 30 минут после происшествия — это сыграло ключевую роль», — говорится в сообщении.
Врачи приняли решение о реплантации — специалисты обработали рану, провели эндодонтическое лечение, вернули зуб на своё анатомическое место и надёжно зафиксировали его. Сложную работу выполнили стоматолог-хирург, детский стоматолог и ортодонт при поддержке медсестёр.
