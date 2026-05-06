Операция «Реплантация»: стоматологи Владивостока спасли вывихнутый зуб семилетней девочки

Родители нашли выпавший зуб и привезли дочь в клинику в течение получаса.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи Краевой стоматологической поликлиники во Владивостоке спасли зуб семилетней девочки, которая получила травму при падении с велосипеда. Ребёнок 2018 года рождения поступил в детское отделение с полным вывихом зуба, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«Родители быстро сориентировались: нашли утраченный зуб и доставили ребёнка в клинику всего через 30 минут после происшествия — это сыграло ключевую роль», — говорится в сообщении.

Врачи приняли решение о реплантации — специалисты обработали рану, провели эндодонтическое лечение, вернули зуб на своё анатомическое место и надёжно зафиксировали его. Сложную работу выполнили стоматолог-хирург, детский стоматолог и ортодонт при поддержке медсестёр.

Напомним, хирурги Краевой детской клинической больницы № 1 совместно со специалистами Медицинского центра ДВФУ выполнили сложную лапароскопическую операцию подростку с многокамерной кистой селезёнки — крайне редким диагнозом у детей.