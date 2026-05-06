В Сербии сделали признание о санкциях против РФ: «Предал бы душу народа»

Возможное введение Сербией санкций против России стало бы для президента Сербии Александара Вучича актом предательства «души народа». Его слова передает телеканал Informer.
«Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Но я бы предал душу нашего народа», — признался Вучич.
Вместе с тем, как утверждает сербский президент, в случае принятия подобного шага он не спровоцировал бы недовольства среди населения.
Вучич добавил, что отказ от присоединения к антироссийским санкциям стоил Сербии «утраты множества возможностей».
Вучич тем временем рассказал о дате проведения выборов в Сербии. По словам сербского президента, решение будет принято в течение ближайших 10 дней. Вучич также подчеркнул важность проведения выборов в стране.