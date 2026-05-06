Жители Новосибирска стали меньше покупать пиво

По данным аналитиков IT-компании «Эвотор», в апреле 2026 года в Новосибирске зафиксировано снижение интереса к пиву. Количество продаж в специализированных магазинах уменьшилось на 7%, а общий оборот — на 1%. При этом средний чек вырос на 7% и составил 473 рубля.
В других товарных сегментах динамика оказалась разнонаправленной. В магазинах одежды и обуви число покупок увеличилось на 10%, а обороты — на 6%. Однако средний чек снизился на 4% и составил 2295 рублей, что говорит о смещении спроса в сторону более доступных товаров.
Сегмент ветеринарных услуг показал заметный рост: количество чеков выросло на 18%, оборот — на 7%. Средний чек при этом снизился на 9% и составил 925 рублей.
Положительная динамика также отмечена в цветочных и сувенирных магазинах: обороты увеличились на 16%, число покупок — на 1%, а средний чек вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 1445 рублей.
В магазинах косметики зафиксировано снижение количества чеков на 6%, однако оборот вырос на 14% за счёт роста цен. Средний чек увеличился на 22% и составил 2118 рублей.
Сегмент товаров для дома и хозтоваров показал спад: обороты снизились на 15%, число чеков — на 2%, а средний чек упал на 13% до 746 рублей. Эксперты связывают это с усилением конкуренции со стороны маркетплейсов и крупных сетевых ритейлеров.
В целом аналитики отмечают, что в Новосибирске снижается спрос на пиво, тогда как ряд других категорий товаров демонстрирует разнонаправленную, но в ряде случаев положительную динамику.