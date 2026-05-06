Рубио: часть журналистов из пресс-пула Белого дома помечена красным крестом

Марко Рубио, заменяя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт на брифинге, в шутку заявил, что пометил часть журналистов красными крестиками.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио в шутку заявил, что часть журналистов из пресс-пула Белого дома были помечены им «красным крестом». Речь идёт о брифинге, который он вёл 5 мая вместо пресс-секретаря американской администрации Каролин Левитт, ушедшей в декрет.

Во время мероприятия глава Госдепартамента часто путался в правилах общения с журналистами. Иногда он не мог точно назвать имя конкретного представителя СМИ и дать ему задать вопрос.

«Я учусь. Мне дали небольшую карту (помещения для брифингов — прим. ред.). Я не знаю, куда я её положил. Некоторые из вас на ней помечены красными крестиками», — сказал госсекретарь, уточнив, что это ирония.

Кроме того, во время мероприятия Рубио несколько раз шутил, что ему непривычен подобный формат. После завершения брифинга он вышел из зала с поднятыми вверх большими пальцами.

Напомним, в октябре Марко Рубио в шутку назвал нечестным тот факт, что министру иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги не понадобился переводчик во время их встречи. Госсекретарь начал речь и сделал паузу, чтобы до собеседника донесли его слова на японском языке. После этого глава МИД Японии остановил переводчика и отметил, что и так всё понимает.

