Зачем россияне скупают у банков залоговые машины и жильё

Как рассказали в ВТБ, главные причины происходящего — это привлекательные цены и возможность совершить сделку напрямую у проверенного продавца без необходимости дополнительных затрат на услуги риелторов и «перекупов», передаёт ИА DEITA.RU.
По итогам первого квартала текущего года количество таких сделок увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их объём вырос более чем в 3,5 раза. Средняя стоимость залоговой машины в этот период достигла 943 тысяч рублей, что на 12% превышает показатели первого квартала 2025 года.
Сектор недвижимости демонстрирует более умеренный, но стабильный рост: увеличение числа сделок составило 50%, а объём продаж — 44%. Несмотря на существенный рост количества объявлений о продаже недвижимости — примерно на 60%, наблюдается некоторое снижение числа просмотров, что указывает на возможную насыщенность рынка или более осторожный подход покупателей.
Эксперты полагают, что рост спроса на залоговые автомобили продолжится за счёт расширения предложения от банков, активного внедрения цифровых каналов для продаж и повышения удобства процесса для клиентов. В сегменте недвижимости ожидается, что динамика останется умеренной, что связано с текущими экономическими условиями и уровнем потребительского доверия, пишут «Ведомости».